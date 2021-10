Nuovi concorsi ordinari, il 30% dei posti riservato a docenti con tre anni di servizio, di cui uno specifico (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovi concorsi ordinari per infanzia primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado: purtroppo non sappiamo ancora quando saranno banditi, perché dopo un anno e mezzo dall'ultimo, il Ministero non fa partire ancora le prove e si potrebbe rischiare di non avere le graduatorie pronte per le assunzioni del 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021)per infanzia primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado: purtroppo non sappiamo ancora quando saranno banditi, perché dopo un anno e mezzo dall'ultimo, il Ministero non fa partire ancora le prove e si potrebbe rischiare di non avere le graduatorie pronte per le assunzioni del 2022/23. L'articolo .

