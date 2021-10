Metroid Dread Recensione, perchè Samus non invecchia mai (Di giovedì 14 ottobre 2021) Metroid Dread è uno di quei giochi per i quali morivo dalla voglia di scrivere una Recensione. Il nuovo first party per Nintendo Switch, venuto alla luce insieme alla nuova versione OLED della console nipponica, si è infatti fin dai primordi dimostrato un degnissimo sequel della storica saga spaziale. Il che, credetemi, non è un’impresa da poco. Il tempo, videoludicamente parlando, è spesso ingeneroso, violentemente ingiusto e scientificamente inattaccabile. Grafica, tecnica, arte, level design e gameplay sono tutti “oggetti” tanto metafisici quanto tangibili; e quindi, contemporaneamente sia immortali, capaci di resistere alle sferzate del progresso, che “già vecchi” poche ore, che dico, minuti che sono stati rilasciati sul mercato consumer. Metroid e Samus, però, in Dread sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)è uno di quei giochi per i quali morivo dalla voglia di scrivere una. Il nuovo first party per Nintendo Switch, venuto alla luce insieme alla nuova versione OLED della console nipponica, si è infatti fin dai primordi dimostrato un degnissimo sequel della storica saga spaziale. Il che, credetemi, non è un’impresa da poco. Il tempo, videoludicamente parlando, è spesso ingeneroso, violentemente ingiusto e scientificamente inattaccabile. Grafica, tecnica, arte, level design e gameplay sono tutti “oggetti” tanto metafisici quanto tangibili; e quindi, contemporaneamente sia immortali, capaci di resistere alle sferzate del progresso, che “già vecchi” poche ore, che dico, minuti che sono stati rilasciati sul mercato consumer., però, insono ...

NintendoItalia : Quando non stai giocando a Metroid Dread, ma continui a pensarci... - doctorappleita : RT @IGNitalia: Giochi troppo difficili? David Jaffe non la prende benissimo. - IGNitalia : Giochi troppo difficili? David Jaffe non la prende benissimo. - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Metroid Dread spinge anche le vendite dei capitoli per Wii U e 3DS - GameXperienceIT : Metroid Dread spinge anche le vendite dei capitoli per Wii U e 3DS -