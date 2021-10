Marilyn ha gli occhi neri, la recensione: Pensano di aver ragione solo perché sono di più, quelli normali (Di giovedì 14 ottobre 2021) La recensione di Marilyn ha gli occhi neri: il film di Simone Godano, in uscita in sala dal 14 ottobre, è un film particolarissimo, che racconta di un uomo e una donna che per caso si trovano a condividere un'avventura insieme e, in qualche modo, riescono a farcela. "Pensano di aver ragione solo perché sono di più, quelli normali". È una delle frasi più belle del nuovo film con Stefano Accorsi e Miriam Leone. E crediamo che siano le parole giuste per iniziare la recensione di Marilyn ha gli occhi neri, il film di Simone Godano presentato ai Bif&st di Bari e in uscita in sala dal 14 ottobre. È un film ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladiha gli: il film di Simone Godano, in uscita in sala dal 14 ottobre, è un film particolarissimo, che racconta di un uomo e una donna che per caso si trovano a condividere un'avventura insieme e, in qualche modo, riescono a farcela. "didi più,". È una delle frasi più belle del nuovo film con Stefano Accorsi e Miriam Leone. E crediamo che siano le parole giuste per iniziare ladiha gli, il film di Simone Godano presentato ai Bif&st di Bari e in uscita in sala dal 14 ottobre. È un film ...

