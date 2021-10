Macerata, liberato 25enne inglese sequestrato per giorni (Di giovedì 14 ottobre 2021) sequestrato per 8 giorni a Monte San Giusto nel maceratese. Il 25enne britannico è stato liberato dai carabinieri del Ros. Il ragazzo di cui non è stato reso noto il nome, è originario di Londra, scrive il Guardian. I quattro rapitori gli avevano fatto chiamare i genitori per chiedere un riscatto 7mila euro, ma il giovane era riuscito a far capire che era trattenuto contro la sua volontà. Il padre ha dunque contattato la polizia della National Crime Agency (Nca), che ha allertato le autorità italiane. “Era tenuto in una stanza al buio, ammanettato e a piedi nudi. Stiamo ancora indagando per far luce sul caso”, ha detto il colonnello Massimiliano Mengasini, citato dal Guardian, spiegando che il ragazzo è stato liberato ieri e che tre uomini e una donna sono stati arrestati. Il ragazzo viene descritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)per 8a Monte San Giusto nel maceratese. Ilbritannico è statodai carabinieri del Ros. Il ragazzo di cui non è stato reso noto il nome, è originario di Londra, scrive il Guardian. I quattro rapitori gli avevano fatto chiamare i genitori per chiedere un riscatto 7mila euro, ma il giovane era riuscito a far capire che era trattenuto contro la sua volontà. Il padre ha dunque contattato la polizia della National Crime Agency (Nca), che ha allertato le autorità italiane. “Era tenuto in una stanza al buio, ammanettato e a piedi nudi. Stiamo ancora indagando per far luce sul caso”, ha detto il colonnello Massimiliano Mengasini, citato dal Guardian, spiegando che il ragazzo è statoieri e che tre uomini e una donna sono stati arrestati. Il ragazzo viene descritto ...

Advertising

repubblica : Macerata, sequestrato per 8 giorni: ragazzo inglese liberato dal Ros - jonahtheprophet : Settemila Euro?? Va bene non voler infierire ancora sugli Inglesi, ma questo è il segno di un Paese che ha già rinu… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Il giallo dell'inglese rapito per 7mila euro e liberato: cosa non torna, sospetti pesanti #macerata #carabinieri #sequestro #… - fisco24_info : Macerata, liberato 25enne inglese sequestrato per giorni: Arrestati i 4 carcerieri, avevano chiesto un riscatto di… - passionescatto : Una storia incredibile.. -