L'indagine su Massimo Galli per i concorsi truccati: «Era vicino a lui durante l'esame, è durato 15 minuti» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il professor Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco, è indagato nell'inchiesta sulla presunta concorsopoli dell'Università Statale di Milano. Due giorni fa si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Dalle intercettazioni depositate dalla procura emerge che Galli avrebbe favorito il suo pupillo anche nell'esame orale. Il Fatto Quotidiano racconta che Agostino Riva ha fatto l'esame in metà del tempo via cellulari e con Galli accanto. Ma anche la stesura dei quesiti è considerata sospetta dagli inquirenti. Visto che sembra sia stata gestita dal professore con l'ausilio della sua segretaria. E che l'orale sia durato 15 minuti invece di 45. Il 17 marzo 2020, Ghisi (la segretaria) dice ...

