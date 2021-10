Le matrici «sconosciute» e la storia cancellata (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Non ne conosco la matrice». Con queste parole il capo del governo fascista Benito Mussolini commentò, tre giorni dopo i fatti, il rapimento e l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. «Non ne conosco la matrice». Con queste stesse parole Giorgia Meloni, a capo del partito con la fiamma tricolore nel simbolo, ha commentato l’azione squadrista contro la Cgil del 9 ottobre scorso. Se l’emersione del fascismo all’alba del ‘900 ha rappresentato per l’Italia ed il mondo la più grande delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Non ne conosco la matrice». Con queste parole il capo del governo fascista Benito Mussolini commentò, tre giorni dopo i fatti, il rapimento e l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. «Non ne conosco la matrice». Con queste stesse parole Giorgia Meloni, a capo del partito con la fiamma tricolore nel simbolo, ha commentato l’azione squadrista contro la Cgil del 9 ottobre scorso. Se l’emersione del fascismo all’alba del ‘900 ha rappresentato per l’Italia ed il mondo la più grande delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicoCiccotelli : RT @LegalBugliano: Oggi siamo aperti solo per risolvere matrici sconosciute - Carbonio13 : RT @LegalBugliano: Oggi siamo aperti solo per risolvere matrici sconosciute - r1chb1ch13 : RT @LegalBugliano: Oggi siamo aperti solo per risolvere matrici sconosciute - LegalBugliano : Oggi siamo aperti solo per risolvere matrici sconosciute - LucioSTP : queste matrici così sconosciute #Antifascismo -