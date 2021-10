Le condizioni di Abraham in vista di Juventus-Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mourinho in apprensione per la caviglia di Abraham in attesa del big match della Roma contro la Juve. Leggi su 90min (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mourinho in apprensione per la caviglia diin attesa del big match dellacontro la Juve.

Advertising

RadioRadioWeb : Apprensione in casa #Roma per le condizioni di #Abraham: l'inglese è ancora in forse per la Juve. Le ultime dall'in… - marapoldaretti : RT @ASRomaPartite: Ore importanti per capire le condizioni di Abraham - IPibia : La #Ferrazza e il 'mistero' delle condizioni di #Abraham - sololaromait : ?? Gli esami strumentali effettuati da #Abraham hanno evidenziato un trauma contusivo alla caviglia. Resta in dubbio… - CalcioNews24 : #Roma, #Abraham non preoccupa e mette nel mirino la #Juventus -