Lazio-Inter (16 ottobre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 14 ottobre 2021) La gara emotivamente più sentita dopo la sosta arriva all’Olimpico, con Inzaghi che torna per la prima volta nello stadio che l’ha consacrato tra i grandi allenatori italiani per affrontare la Lazio nella seconda trasferta consecutiva dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo che ha lasciato l’Inter in scia al Napoli al vertice InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 14 ottobre 2021) La gara emotivamente più sentita dopo la sosta arriva all’Olimpico, con Inzaghi che torna per la prima volta nello stadio che l’ha consacrato tra i grandi allenatori italiani per affrontare lanella seconda trasferta consecutiva dopo il successo in rimonta sul campo del Sassuolo che ha lasciato l’in scia al Napoli al vertice InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GoalItalia : 200 goal in carriera ?? Idolo di Inter, Lazio e Bologna ?? Semplicemente El Jardinero ????? Julio Ricardo #Cruz compi… - imcalhainter : RT @vivoperlinter: La mossa a sorpresa in attacco. #Inter #Inzaghi #LazioInter - danielecaroleo : Torna la #SerieA e torna anche la mia rubrica #DiamoINumeri, su @Solo_La_Lazio, in vista del big match tra la… - imcalhainter : RT @vivoperlinter: #LazioInter: 'bocciato' #Satriano. #Inzaghi ha in mente una carta a sorpresa - imcalhainter : RT @vivoperlinter: #LazioInter: #DeVrij, certezza di #Inzaghi e 'bersaglio' dell'ambiente biancoceleste -