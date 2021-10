Lazio | contro l' Inter servirà il miglior Milinkovic

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarri prepara la suaalla sfidal’dell’ex Inzaghi, con la consapevolezza che l’esito della partita dipenderà dal rendimento dei big. Specie a centrocampo, dove i Biancocelesti hanno molta qualità,una grande prestazione: il ruolo da protagonista spetterà ache tornato dagli impegni in nazionale (90 minuti siail Lussemburgo chel’Arzerbaigian) si troverà ad affrontare la seconda squadra alla quale ha segnato di più in carriera: 4 gol (al primo posto c’è l’Atalanta a quota 5). In questo tipo di partiteè solito esaltarsi: lo dimostra il gol segnato poche settimane fa nel derbyla Roma e le reti rifilate all’, quasi sempre decisive per la ...

Simone Inzaghi schiererà sicuramente Dzeko titolarela, un match che per il bosniaco ha il sapore del derby, dopo aver indossato la maglia della Roma per sei anni. Per il tecnico ...L' Inter , l'ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfidalanel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 . Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi , alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella ...PRONOSTICI SERIE A Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it dell’ottava giornata della Serie A. Iniziamo subito con Spezia-Salernitana, partita che apre l’ottava giornata di campionato. La ...Dopo l'affaticamento muscolare che ha tenuto in ansia l'Inter, Correa ha annunciato il suo ritorno agli allenamenti con l'Argentina ...