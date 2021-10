' Io sono Babbo Natale' | l' ultimo film di Gigi Proietti con un grande Marco Giallini

Advertising

FranAltomare : Dopo la seconda puntata dell'inchiesta di #Fanpage, viene fuori che anche nella #Lega ci sono infiltrazioni neonazi… - vatenacttencass : Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Marco Giallini: “Un privilegio lavorarci insieme”… - sono_io_apri : @IlMarcoDiOz Io alterno valdostana a focaccina come il tu babbo. Se proprio dolce allora sempre e solo budino di riso ?? - IlMarcoDiOz : @sono_io_apri Colazione tipica di mio babbo ahahahah io ho sempre preferito il cornetto salato o la focaccina cotto… - Milla1771 : e ogni volta dici ma che ci veniamo a fare? Però le bancarelle coi personaggi del Presepe e la fontanella che funzi… -

Ultime Notizie dalla rete : sono Babbo

IoNatale, una garbata commedia natalizia per famiglie. Il film è anche l'ultimo con un Gigi Proietti amabile nel suo ruolo. Film di preapertura alla Festa del Cinema di Roma e da mercoledì 3 ...... un grande Marco Giallini mai come in questo film totalmente dentro il suo personaggio di romano disincantato e un po' coatto e poi un film divertente come IONATALE di Edoardo Falcone in ...Il film è anche l'ultimo con un Gigi Proietti amabile nel suo ruolo. Film di preapertura alla Festa del Cinema di Roma e da mercoledì 3 novembre al cinema.L’ultima commovente interpretazione di Gigi Proietti, un grande Marco Giallini mai come in questo film totalmente dentro il suo personaggio di romano disincantato e un po’ coatto e poi un film diverte ...