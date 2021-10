Inghilterra | la rivelazione di Lingard | «Quando ho perso l’Europeo ho pianto…»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il centrocampista del Manchester Unitedha svelato la sua reazioneha saputo di non essere tra i convocati perJesse, centrocampista del Manchester United, in una intervista a The Player’s Tribune ha raccontato la sua reazioneha saputo di non rientrare tra i convocati dell’di Euro 2020. LACRIME – «A giugno, pensavo davvero di aver fatto abbastanza per entrare nella lista finale dei 26 per gli Europei. Ovviamente, ho rispettato la decisione di Gareth , maho telefonato per dirlo a mio fratello, beh non sono riuscito a trattenermi. E ho pianto. Due anni fa, quella notizia mi avrebbe completamente annientato. Sia chiaro, guardare i ragazzi è sempre molto divertente, ma giocare e indossare la maglia ...

... centrocampista del Manchester United, in una intervista a The Player's Tribune ha raccontato la sua reazione quando ha saputo di non rientrare tra i convocati dell'di Euro 2020. LACRIME -...Le altre gare, l'di Southgate vince 5 - 0 in Andorra con i gol di Chilwell, Saka, ... E ancora: 'I rossoneri lavorano ai rinforzi: il bomberdel Pisa sulle orme di Ibra e Giroud. ...Il centrocampista del Manchester United Lingard ha svelato la sua reazione quando ha saputo di non essere tra i convocati per l'Europeo Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, in una inte ...