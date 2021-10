Incendio a Taiwan, in fiamme un edificio di 13 piani. Almeno 46 morti e oltre 50 feriti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono Almeno 46 le vittime del drammatico Incendio in un edificio di 13 piani a di Incendio a Kaohsiung, nel Sud di Taiwan. I vigili del fuoco intervenuti continuano ad estrarre cadaveri dal palazzo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono46 le vittime del drammaticoin undi 13a dia Kaohsiung, nel Sud di. I vigili del fuoco intervenuti continuano ad estrarre cadaveri dal palazzo ...

