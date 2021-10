Green pass: Letta, 'non si può vivere facendo tamponi tutti' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Se avessimo dato retta a piccole minoranze oggi saremo tutti chiusi in lockdown, non si può vivere facendo tamponi tutti. E' perchè siamo tutti vaccinati che l'economia sta ripartendo". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina. "Dobbiamo aiutare la ripartenza, non andare dietro a chi vuole sfasciare e bloccare tutto. Non fermiamoci, non è andando dietro a piccole minoranze sfasciste che daremo al Paese un futuro migliore", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Se avessimo dato retta a piccole minoranze oggi saremochiusi in lockdown, non si può. E' perchè siamovaccinati che l'economia sta ripartendo". Lo ha detto Enricoa radio Immagina. "Dobbiamo aiutare la ripartenza, non andare dietro a chi vuole sfasciare e bloccare tutto. Non fermiamoci, non è andando dietro a piccole minoranze sfasciste che daremo al Paese un futuro migliore", ha spiegato il segretario del Pd.

