Giugliano | dipendenti McDonald’s ripuliscono la città

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Idel Mc Donald’s si dedicano ad una mattinata di volontariato per ripulire da bottiglie e cartacce alcune zone della. L’iniziativa entra in un contesto nazionale. In tutta Italia i volontari Mc Donald’s puliscono le strade e questa mattina sono stati nei giardini antistanti il liceo Cartesio di. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.