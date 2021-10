Filippine | sale bilancio vittime tifone Kompasu | 19 morti e 14 dispersi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E' salito ad almeno 19e 14ildel, che si è abbattuto sulleprovocando frane e allagamenti. La perturbazione ha rovesciato sul Paese in soli due ...

E' salito ad almeno 19 morti e 14 dispersi il bilancio del tifone Kompasu, che si è abbattuto sulle Filippine provocando frane e allagamenti. La perturbazione ha rovesciato sul Paese in soli due giorni una quantità d'acqua che normalmente si registra nell'arco di più di un mese. Le province dell'...