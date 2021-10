Federico Salvatore, il cantante è gravissimo: le sue condizioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il dramma di Federico Salvatore, il cantante scoperto da Maurizio Costanzo è gravissimo: le sue condizioni. Il mondo dello spettacolo, ma soprattutto i suoi tantissimi fan che non lo hanno mai dimenticato, sono in ansia per le condizioni in cui versa il cantautore Federico Salvatore, uno degli artisti più irriverenti della scena musicale italiana, capace di passare da brani molto impegnati a prodotti divertenti. (Instagram)Napoletano verace, classe 1959, deve la sua fortuna alla vittoria della trasmissione Bravo, Grazie! a cui seguono molte ospitate al Maurizio Costanzo Show. Si può affermare dunque che il noto conduttore televisivo ha sdoganato il cantautore, diventato poi un’icona musicale italiana a cavallo degli anni Novanta, con ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il dramma di, ilscoperto da Maurizio Costanzo è: le sue. Il mondo dello spettacolo, ma soprattutto i suoi tantissimi fan che non lo hanno mai dimenticato, sono in ansia per lein cui versa il cantautore, uno degli artisti più irriverenti della scena musicale italiana, capace di passare da brani molto impegnati a prodotti divertenti. (Instagram)Napoletano verace, classe 1959, deve la sua fortuna alla vittoria della trasmissione Bravo, Grazie! a cui seguono molte ospitate al Maurizio Costanzo Show. Si può affermare dunque che il noto conduttore televisivo ha sdoganato il cantautore, diventato poi un’icona musicale italiana a cavallo degli anni Novanta, con ...

