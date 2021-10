Demi Lovato: “Gli alieni vivono davvero fra noi. Io ho visto una sfera blu a circa 15 metri di distanza, prima di incontrarli avevo un sentore…” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Penso che si debba smettere di chiamarli ‘alieni’: è un termine dispregiativo che non dovremmo usare per niente. È per questo che mi piace chiamarli E.T. (extraterrestri, ndr)”. A dirlo è Demi Lovato, la cantante ex star della serie Disney Camp Rock, che nelle scorse ore ha spiazzato i suoi fan con alcune considerazioni sull’esistenza di possibili altre forme di vita nell’universo. L’occasione per affrontare questo tema è arrivata nel corso di una sua intervista a Pedestrian Tv: “Pensiamo erroneamente che possano farci del male o che possano prendere il controllo del pianeta. Ma se qualcosa lì fuori avesse voluto farci questo, lo avrebbe già fatto”, ha incalzato l’artista spiegando che, a suo dire, le nostre convinzioni nei confronti degli extraterrestri sono completamente sbagliate perché, se volessero incontrarci, sicuramente il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Penso che si debba smettere di chiamarli ‘’: è un termine dispregiativo che non dovremmo usare per niente. È per questo che mi piace chiamarli E.T. (extraterrestri, ndr)”. A dirlo è, la cantante ex star della serie Disney Camp Rock, che nelle scorse ore ha spiazzato i suoi fan con alcune considerazioni sull’esistenza di possibili altre forme di vita nell’universo. L’occasione per affrontare questo tema è arrivata nel corso di una sua intervista a Pedestrian Tv: “Pensiamo erroneamente che possano farci del male o che possano prendere il controllo del pianeta. Ma se qualcosa lì fuori avesse voluto farci questo, lo avrebbe già fatto”, ha incalzato l’artista spiegando che, a suo dire, le nostre convinzioni nei confronti degli extraterrestri sono completamente sbagliate perché, se volessero incontrarci, sicuramente il ...

