Cosa vi siete persi dalla sosta per le Nazionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vi siete divertiti con i tiri a giro di Benzema e i dribbling nello stretto di Verratti? Guardando il gioco di posizione di Luis Enrique vi siete finalmente ricreduti sul calcio per Nazionali? Bè, la sbornia della Nations League è finita e la sosta per le Nazionali torna ad essere ciò per cui è stata sempre pensata: una lunga e sfiancante maratona di partite tra squadre e giocatori di cui conosciamo appena l’esistenza, che coinvolge letteralmente tutto il mondo (tranne l’Oceania: ci arriviamo) e che ci terrà per mano fino ai prossimi Mondiali invernali in Qatar. Più o meno un’enorme Conference League, insomma: che c’è di meglio? Il ritorno dei campionati per club ormai è vicino e la prossima sosta per le Nazionali sarà tra circa un mese: tempo di guardarsi un attimo ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vidivertiti con i tiri a giro di Benzema e i dribbling nello stretto di Verratti? Guardando il gioco di posizione di Luis Enrique vifinalmente ricreduti sul calcio per? Bè, la sbornia della Nations League è finita e laper letorna ad essere ciò per cui è stata sempre pensata: una lunga e sfiancante maratona di partite tra squadre e giocatori di cui conosciamo appena l’esistenza, che coinvolge letteralmente tutto il mondo (tranne l’Oceania: ci arriviamo) e che ci terrà per mano fino ai prossimi Mondiali invernali in Qatar. Più o meno un’enorme Conference League, insomma: che c’è di meglio? Il ritorno dei campionati per club ormai è vicino e la prossimaper lesarà tra circa un mese: tempo di guardarsi un attimo ...

