Attacco in Norvegia, chi è l'aggressore armato di arco e frecce (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo video amatoriale pubblicato su Twitter ritrae i momenti concitati dell'Attacco a Kongsberg, a ottanta chilometri da Oslo, in Norvegia. Nella prima serata di ieri, mercoledì 13 ottobre, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone e ne ha ferite due. La polizia ha arrestato un sospettato: si tratterebbe di un danese L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - SkyTG24 : Le prime immagini dell'attacco in #Norvegia - Adnkronos : Attacco con arco e frecce, morti e feriti in #Norvegia. - _DAGOSPIA_ : ALTRO CHE BREIVIK:IL 37ENNE DANESE AUTORE DELL’ATTACCO IN NORVEGIA SI ERA CONVERTITO ALL'ISLAM...… - rtl1025 : ?? Il sospettato dell'attacco avvenuto avvenuto ieri sera a #Kongsberg, nel sud-est della #Norvegia, si era converti… -