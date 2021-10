“A teatro con Manila Grace”: il contest a sostegno dello spettacolo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Life&People.it “A teatro con Manila Grace” è l’iniziativa glamour a favore dei luoghi della cultura, un contest che mette in palio un’esperienza unica presso il teatro Arcimboldi di Milano. Si sa, la pandemia ha fatto soffrire molti settori, tra cui i luoghi culturali e dello spettacolo che sono stati i più maggiormente penalizzati. E ora che, piano piano si ritorna a vedere la luce tornare nelle sale è di nuovo possibile. A partire da 7 fino al 18 ottobre, sarà possibile partecipare al contest del brand Manila Grace e in palio ci saranno due biglietti per assistere ad uno spettacolo a teatro. Un’iniziativa glamour che dà la possibilità ai vincitori di fare un’esperienza a 360?, ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 15 ottobre 2021) Life&People.it “Acon” è l’iniziativa glamour a favore dei luoghi della cultura, unche mette in palio un’esperienza unica presso ilArcimboldi di Milano. Si sa, la pandemia ha fatto soffrire molti settori, tra cui i luoghi culturali eche sono stati i più maggiormente penalizzati. E ora che, piano piano si ritorna a vedere la luce tornare nelle sale è di nuovo possibile. A partire da 7 fino al 18 ottobre, sarà possibile partecipare aldel brande in palio ci saranno due biglietti per assistere ad uno. Un’iniziativa glamour che dà la possibilità ai vincitori di fare un’esperienza a 360?, ...

