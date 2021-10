A sorpresa arriva The Head 2, la seconda stagione del thriller corale con Alvaro Morte si rinnova (Di giovedì 14 ottobre 2021) The Head 2 ci sarà, a sorpresa. Oltre un anno dopo l’uscita della prima stagione, nell’estate del 2020, la società di produzione The Mediapro Studio ha annunciato che sta preparando una seconda stagione di questa coproduzione internazionale di HBO, che nella sua prima stagione ha visto un variegato cast composto, tra gli altri, da Katharine O’Donnelly, Álvaro Morte, Laura Bach, Hannes Fohlin e John Lynch. The Head 2 racconterà una storia nuova, dopo che la prima stagione si era conclusa con un finale decisamente chiuso. Un’altra trama ambientata di nuovo in un luogo isolato e inaccessibile, come suggerisce l’enorme mercantile che naviga in mezzo all’oceano nella locandina della stagione, ma presumibilmente con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) The2 ci sarà, a. Oltre un anno dopo l’uscita della prima, nell’estate del 2020, la società di produzione The Mediapro Studio ha annunciato che sta preparando unadi questa coproduzione internazionale di HBO, che nella sua primaha visto un variegato cast composto, tra gli altri, da Katharine O’Donnelly, Álvaro, Laura Bach, Hannes Fohlin e John Lynch. The2 racconterà una storia nuova, dopo che la primasi era conclusa con un finale decisamente chiuso. Un’altra trama ambientata di nuovo in un luogo isolato e inaccessibile, come suggerisce l’enorme mercantile che naviga in mezzo all’oceano nella locandina della, ma presumibilmente con ...

