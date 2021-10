Zielinski | ' Lancio di bottigliette con l' Albania? Una cosa mai vista'

Advertising

Piotr, centrocampista del Napoli e della Polonia, dopo la vittoria in trasferta con l' ... La gara, per alcuni minuti, è stata sospesa per ildi bottigliette da parte dei tifosi di casa:...Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TVP Sport dopo la vittoria in trasferta con l' Albania per 1 - 0 nei turni di qualificazione per il mondialeNAPOLI - "Sapevamo che la vittoria sarebbe stata cruciale, siamo riusciti a farlo. Gli albanesi si sono difesi bene, ma alla fine abbiamo avuto il controllo di questa partita - a parte due o tre azion ...Stop alla gara per lancio di oggetti. Piotr Zielinski ha commentato l'accaduto, senza riuscire a nascondere la propria incredulità: ...