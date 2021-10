Zanimacchia: “Il Benevento lotterà per salire, andremo in campo per vincere” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCremona – Al termine dell’allenamento di stamattina, Luca Zanimacchia, l’ala della Juventus in prestito alla Cremonese, ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra gli altri argomenti affrontati, oltre all’imminente sfida di campionato contro il Benevento: la differenza tra il calcio italiano e quello spagnolo, le emozioni della prima rete in serie B realizzata alla Ternana e il rapporto con i compagni. Obiettivi – E’ un po’ presto dire dove possiamo arrivare, dobbiamo dare continuità a quanto fatto. E’ vero che abbiamo iniziato bene, dobbiamo continuare su questa strada lavorando bene in settimana. Il resto sarà una conseguenza. Ternana – La serie B è un campionato differente da quelli che ho disputato in precedenza, ci sta un periodo di adattamento. Con la Ternana abbiamo fatto bene di squadra, abbiamo portato a casa i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCremona – Al termine dell’allenamento di stamattina, Luca, l’ala della Juventus in prestito alla Cremonese, ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra gli altri argomenti affrontati, oltre all’imminente sfida di campionato contro il: la differenza tra il calcio italiano e quello spagnolo, le emozioni della prima rete in serie B realizzata alla Ternana e il rapporto con i compagni. Obiettivi – E’ un po’ presto dire dove possiamo arrivare, dobbiamo dare continuità a quanto fatto. E’ vero che abbiamo iniziato bene, dobbiamo continuare su questa strada lavorando bene in settimana. Il resto sarà una conseguenza. Ternana – La serie B è un campionato differente da quelli che ho disputato in precedenza, ci sta un periodo di adattamento. Con la Ternana abbiamo fatto bene di squadra, abbiamo portato a casa i ...

