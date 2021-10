Tfr/Tfs dipendenti pubblici, è disponibile il nuovo servizio per richiedere quantificazione. Messaggio Inps (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con il Messaggio 12 ottobre 2021, n. 3436, l'Inps informa che nell’ambito del progetto “ TFR e TFS in un click” previsto dal Piano Strategico ICT, è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR / TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS , utile sia per la cessione ordinaria che per la cessione agevolata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con il12 ottobre 2021, n. 3436, l'informa che nell’ambito del progetto “ TFR e TFS in un click” previsto dal Piano Strategico ICT, èper iin regime di TFR / TFS ilper la richiesta didel TFR / TFS , utile sia per la cessione ordinaria che per la cessione agevolata. L'articolo .

