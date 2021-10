Tennis: tra ranking, race e finals, come funziona la classifica ATP (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono in piena corsa per aggiudicarsi un posto alle ATP finals di Torino. Se Berrettini è ormai prossimo al traguardo, la situazione di Sinner è più complicata, lasciando pochi margini di errore in un finale di stagione che si prospetta emozionante. Il giovane Tennista azzurro deve infatti riuscire a conquistare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono in piena corsa per aggiudicarsi un posto alle ATPdi Torino. Se Berrettini è ormai prossimo al traguardo, la situazione di Sinner è più complicata, lasciando pochi margini di errore in un finale di stagione che si prospetta emozionante. Il giovaneta azzurro deve infatti riuscire a conquistare L'articolo

Advertising

tennis_di : @gippu1 @ilfritz75 Finale ogni equinozio e solstizio, a sottolineare il legame tra calcio e natura - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: Tennis, si avvicinano le Finals di Torino 2021: tra ranking e race, eccome come funziona la classifica ATP - sportli26181512 : #SportNEXT #ATP Tennis: tra ranking, race e finals, come funziona la classifica ATP: Matteo Berrettini e Jannik Sin… - SP0RTNext : Tennis, si avvicinano le Finals di Torino 2021: tra ranking e race, eccome come funziona la classifica ATP… - EmanueleDolce : @marckuck Scoperto di recente il piacere e la pace interiore che si provano nel veder volare la pallina da golf. Le… -