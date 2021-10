Tare su Zielinski | Nemmeno lui sa quanto è forte | ma ha un grande difetto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Igli, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Przegl?d Sportowy a proposito di vari temi; uno di questi è Piotr, centrocampista di punta del Napoli di mister Spalletti. Queste le sue parole sul polacco:Lazioè uncentrocampista e può giocare a livelli molto alti; neanche lui sa davvero. È un ragazzo umile, ma gli manca l'ambizione di arrivare in alto. Cambiando questo atteggiamento diventerà uno dei migliori del mondo. Ha tutte le qualità per riuscirci”.

Napoli calcio - Igli, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista Przegl?d Sportowy: "? E' un grande centrocampista, può giocare ad altissimi livelli. Non sa nemmeno lui quanto è forte. E' ...

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto per la testata giornalistica Przeglad Sportowy, ecco le sue parole: "Zielinski è un grande centrocampista, può giocare ad altissimi livelli. No ...
Igli Tare, ex calciatore, ha tessuto le lodi dell'attuale centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski: 'Ha tutte le qualità a disposizione'.