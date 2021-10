Superman bisessuale | attento ai rifugiati e al clima | i fumetti tra diversità e politicamente corretto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In questo ultimo periodo sono stati molti i personaggi die fiabe a modificare lo status quo, cercando di abbattere il classico e tradizionale modello bianco ed eterosessuale. Si pensi ad esempio alla fata di Cenerentola, che nel musical di Amazon Prime ha fatto interpretare a un uomo di colore e con un chiaro rimando al mondo omosessuale. Leggi anche -> Space Jam 2, ancora polemiche su Lola Bunny. La golfista attacca il regista: “Le hai tolto la femminilità” Ultimo di questi personaggi a tentare di far riflettere sulla(e su quanto essa sia ormai pervasiva nella nostra società) è, che in un’imminente avventura esce allo scoperto con un bacio con un amico. Ma questa non è la notizia che più potrebbe scandalizzare gli appassionati di. Infatti il ...

La galleria dei fumetti LGBT si arricchisce con il nuovoIl 9 novembre prossimo,farà coming out, dichiarandosi ufficialmente. Nell'albo ': Son of Ka - El', Joe Kent - figlio di Clark e della sua storica ex fidanzata Lois Lane - incontrerà Jay Nakamura, un giovane giornalista che gli starà accanto in un ...Il figlio di Clark Kent, il nuovo, in un'anteprima del fumetto che uscirà il 9 novembre, è stato infatti raffigurato nell'atto di baciare un giornalista di nome Nakamura, rigorosamente dai ...Svelata l'identità del supereroe per eccellenza: Superman. È una persona insospettabile, è italiano ed è un noto conduttore televisivo ...Il nuovo Superman è bisessuale. Lo annuncia la DC Comics, che anticipa la storia d'amore di Jon Kent con il giornalista Jay Nakamura.