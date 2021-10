Sorpresa Shelby che schiaccia le cattiverie del web col sorriso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Shelby

Tiscali.it

si è fermata mesi a riflettere prima di ripartire dopo l'operazione al ginocchio del 2018. Poi ha deciso che non poteva fermarsi: "Essere una tennista professionista era il mio sogno da ...La statunitense incontrerà Victoria Azarenka, che ha sconfitto 6 - 3, 6 - 4 ladel torneo, ... Sfiderà la statunitenseRogers, che si conferma avversaria insidiosa per le top player. .Il ligure si arrende in tre set al greco, resta in corsa solo Sinner che si giocherà un posto nei quarti contro Fritz, giustiziere di Berrettini.Si sono conclusi da poco tutti gli ottavi di finale del WTA 500 di Chicago. La giornata odierna ha visto diversi match di alto livello ed eliminazioni importanti. Cominciamo dal successo di Ons Jabeur ...