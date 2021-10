Shared 3 0 | la capsule collection di Stella McCartney che guarda al futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shared capsule

L'Officiel Italia

Stella3, launisex Autunno/Inverno 2021 di Stella McCartney E come ha rivelato la designer in occasione del lancio della: " Per il mio Manifesto McCartney dalla A alla Z, ho ...... HUGO BOSS celebrated the launch of its second BOSS X Russell Athleticcollection with an ... Fedez, Fai Khadra, Avan Jogia, and Benji Krol in additiontheir experiences of the day. The ...Stella McCartney declina il proprio dna stilistico all’interno di Stella Shared 3.0. Il marchio inglese ha realizzato una capsule collection di capi unisex consapevoli, che esplorano valori ed estetic ...Shared 3.0 è la collezione realizzata dalla designer in co-lab con Ed Curtis, Myfawnwy e Tom Tosseyn. Talenti che hanno dato vita a una capsule ...