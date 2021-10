Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | salta la convivenza? Lei decide di restare a Milano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Trale cose sembrano procedere più che bene. I due influencer, che si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ormai condividono una relazione stabile da quasi un anno. Negli ultimi mesi sono stati molti i rumors che vedevano la coppia in procinto di sposarsi. I due, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Scontro epico a Tale e Quale Show . Durante la puntata Cristiano Malgioglio ha fatto una critica al rapper napoletano, che ha risposto per le rime su Instagram.è il vincitore della scorsa puntata di Tale e Quale Show , il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti.si è esibito in un'ottima imitazione di 'Cos cos cos' del rapper ...Probabilmente la scelta è dovuta al fatto che tra i concorrenti ci sono i suoi amici... Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi eNelle prossime ...Scontro epico a Tale e Quale Show. Durante la puntata Cristiano Malgioglio ha fatto una critica al rapper napoletano, che ha risposto per le rime su ...Pierpaolo Pretelli imita Clementino. Pierpaolo Pretelli imita Clementino e a Tale E Quale Show 2021 si esibisce sulle note di Cos Cos Cos, il brano prodotto da Shablo e Zef contenuto nel disco Miracol ...