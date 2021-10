Obesità, così un cugino del Viagra aiuta a bruciare i grassi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un farmaco in grado di bruciare i grassi, molto vicino alla famosa pillola blu, potrebbe in futuro aiutare nel controllo del peso. Uno studio lo conferma Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un farmaco in grado dii grassi, molto vicino alla famosa pillola blu, potrebbe in futuro aiutare nel controllo del peso. Uno studio lo conferma

Advertising

MartoneMic : @GanzoSwan Il costo dell'obesità legata alla cattiva alimentazione costa circa dai 6 ai 16 miliardi. Nelle scuole a… - Sensibilla : @corobi @valy_s @Cartabellotta Chissà se si dirà la stessa cosa per chi fa spendere soldi al SSN (e quindi alla col… - Ussignur_ : @FrappSinger @biif @aboubakar_soum @Palazzo_Chigi @LegaBraccianti fatti suoi. Anche chi fuma non preserva la sua sa… - writerontwittah : Ma che cazzo vuol dire basta non comprarle ma porco di quel cribio siete tutti cazzo di nutrizionisti e psicologi m… - AnnaFasoli_ : Così i #cibi ad alto indice glicemico ci fanno ingrassare (anche se mangiamo poco)... -

Ultime Notizie dalla rete : Obesità così GreenBlueDays, al via a Napoli la maratona della sostenibilità Noi così abbiamo inteso questa tre giorni: ci appassiona l'idea di divulgare la cultura dello ... per l'obesità è una novità tutta da esplorare. Un evento che già in corso d'opera dunque, è ...

La durata dell'immunità e i casi di delirio in terapia intensiva. Ecco le ultime novità scientifiche sul Covid ... così come per quelli affetti da altre patologie e ricoverati in terapia intensiva. Di questo ... Questi sono rappresentati da: obesità, diabete mellito, asma, patologia cardiovascolare, ...

Obesità, un "cugino" del Viagra stimola le cellule a bruciare i grassi il Giornale Noiabbiamo inteso questa tre giorni: ci appassiona l'idea di divulgare la cultura dello ... per l'è una novità tutta da esplorare. Un evento che già in corso d'opera dunque, è ......come per quelli affetti da altre patologie e ricoverati in terapia intensiva. Di questo ... Questi sono rappresentati da:, diabete mellito, asma, patologia cardiovascolare, ...