Nintendo Switch OLED fa il botto: in UK surclassa le vendite al lancio di Switch Lite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il modello Nintendo Switch OLED potrebbe non essere stato l'aggiornamento sostanziale che i fan si aspettavano, ma sembra che abbia avuto comunque un ottimo inizio. Secondo quanto riportato da GamesIndustry.biz, il lancio del nuovo modello la scorsa settimana 8 ottobre è stata la 14° settimana più grande per le vendite di console Switch nel Regno Unito dal lancio della console ibrida nel 2017. Il sito ha sottolineato che le 13 posizioni più alte erano tutte durante i periodi di punta delle vendite di Natale e del Black Friday, o la settimana di lancio dello Switch stesso.

