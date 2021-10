Meloni a Lamorgese: "Scontri volutamente permessi Lei sapeva e ha consentito, è strategia della tensione" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Lamorgese dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri pensavano la sua fosse sostanziale incapacita' oggi la tesi e' piu' grave: quello che e' accaduto e' stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni gia' bui. E' stato calcolo, siamo tornati alla strategia della tensione". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al question time alla Camera con il ministro. "La risposta di Lamorgse non e' semplicemente insufficiente ma offensiva delle forze dell'ordine. 7 agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo Parlamento non fatto di imbecilli". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "dice chee non ha fatto nulla. Se fino a ieri pensavano la sua fosse sostanziale incapacita' oggi la tesi e' piu' grave: quello che e' accaduto e' statopermesso e questo ci riporta agli anni gia' bui. E' stato calcolo, siamo tornati alla". Lo ha detto Giorgianella sua replica al question time alla Camera con il ministro. "La risposta di Lamorgse non e' semplicemente insufficiente ma offensiva delle forze dell'ordine. 7 agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo Parlamento non fatto di imbecilli". Segui su affaritaliani.it

