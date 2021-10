Mai più poltrone vuote? Si torna nei luoghi di cultura! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sceglierete per prima? Cinema o teatro? O magari tutti e due! Dallo scorso 11 ottobre c’è stato il via libera alla capienza del 100% per i luoghi di cultura. Torniamo a godere dei nostri amati spettacoli sempre con un pò di ansia che il Governo possa limitarci nuovamente in base all’andamento dei contagi di covid. L’augurio è che da adesso in poi non ci siano più poltrone vuote, per tutti i cittadini, ma soprattutto per coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell’arte. Ci sono comunque delle differenze in base alla tipologia di locale o evento: negli spazi culturali si ha la possibilità di usufruire del massimo della capienza. In questo caso si annulla anche il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori; le discoteche che hanno spazi aperti, o gli stadi, potranno accogliere per il 75% ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa sceglierete per prima? Cinema o teatro? O magari tutti e due! Dallo scorso 11 ottobre c’è stato il via libera alla capienza del 100% per idi cultura. Torniamo a godere dei nostri amati spettacoli sempre con un pò di ansia che il Governo possa limitarci nuovamente in base all’andamento dei contagi di covid. L’augurio è che da adesso in poi non ci siano più, per tutti i cittadini, ma soprattutto per coloro che lavorano nel mondo della cultura e dell’arte. Ci sono comunque delle differenze in base alla tipologia di locale o evento: negli spazi culturali si ha la possibilità di usufruire del massimo della capienza. In questo caso si annulla anche il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori; le discoteche che hanno spazi aperti, o gli stadi, potranno accogliere per il 75% ...

