Lutto per Morgan, è morto l'amico Max Quinque (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fotografo e artista poliedrico, è stato molto vicino a Morgan e al gruppo dei Bluevertigo, di cui ha curato diversi progetti grafici: "Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto, più di me, e non so se mi spiego". Nel corso della sua carriera, ha vinto numerosi premi soprattutto per le collaborazioni con Fabrizio De André. L'articolo proviene da City Roma News.

