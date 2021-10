LORELLA CUCCARINI: I VARIETÀ DI UNA VOLTA? LA BELLEZZA DI LAVORARE SENZA L’OSSESSIONE DI COSTI E ASCOLTI (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LORELLA CUCCARINI per il secondo anno è nel cast di Amici. Un caso forse unico con un professore che cambia cattedra: dal ballo al canto. Se lo può permettere, vista la trasversalità della sua preparazione e carriera. Per i ragazzi degli anni ’80 e ’90, LORELLA è sinonimo dei grandi VARIETÀ di Rai1 e Canale 5. Sigle, lustrini, prove incessanti, budget faraonici, grandi ospiti. Un’altra tv. Molte showgirl dell’epoca non si vedono quasi più, lei c’è ancora, rilanciata in un ruolo inedito come docente nel talent più famoso della tv. I modelli: Carla Fracci e Raffaella Carrà “Avevo due modelli: Carla Fracci e Raffaella Carrà, scegliere fra danza classica e moderna è stato un dilemma. Nel 1980, per vedere una memorabile Fracci con Rudolf Nureyev in Giselle all’Opera di Roma, feci con tutta la famiglia una staffetta al ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021)per il secondo anno è nel cast di Amici. Un caso forse unico con un professore che cambia cattedra: dal ballo al canto. Se lo può permettere, vista la trasversalità della sua preparazione e carriera. Per i ragazzi degli anni ’80 e ’90,è sinonimo dei grandidi Rai1 e Canale 5. Sigle, lustrini, prove incessanti, budget faraonici, grandi ospiti. Un’altra tv. Molte showgirl dell’epoca non si vedono quasi più, lei c’è ancora, rilanciata in un ruolo inedito come docente nel talent più famoso della tv. I modelli: Carla Fracci e Raffaella Carrà “Avevo due modelli: Carla Fracci e Raffaella Carrà, scegliere fra danza classica e moderna è stato un dilemma. Nel 1980, per vedere una memorabile Fracci con Rudolf Nureyev in Giselle all’Opera di Roma, feci con tutta la famiglia una staffetta al ...

