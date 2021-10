Libero – PIF non molla l’Inter: pronta offerta da 1 miliardo. Suning vacilla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) PIF irrompe sull’Inter L’acquisizione da parte di PIF (Pubblic Investement Fund) dell’Arabia Saudita del Newcastle aveva smorzato le voci su una possibile acquisizione di quote dell’Inter da parte dello stesso fondo. Ora, però, secondo quanto riportato da Libero in edicola oggi, il fondo saudita sarebbe sempre interessato ai nerazzurri e a settembre ci sarebbero stati già contatti tra vertici nerazzurri ed emissari sauditi. “Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”. Yasir-Othman-Al-Rumayyan-saudi-aramco-pif-AB PIF Inter “I contatti con la ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) PIF irrompe sulL’acquisizione da parte di PIF (Pubblic Investement Fund) dell’Arabia Saudita del Newcastle aveva smorzato le voci su una possibile acquisizione di quote delda parte dello stesso fondo. Ora, però, secondo quanto riportato dain edicola oggi, il fondo saudita sarebbe sempre interessato ai nerazzurri e a settembre ci sarebbero stati già contatti tra vertici nerazzurri ed emissari sauditi. “Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici deled alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”. Yasir-Othman-Al-Rumayyan-saudi-aramco-pif-AB PIF Inter “I contatti con la ...

Advertising

B3ppe_malox : Questione ????: intanto #pif direttamente non può detenere 2 club, dal 2025 cambieranno il regolamento ergo dovrebbe… - GaiaxGi : RT @marifcinter: Negli ambienti finanziari si parla di accordo già trovato tra #Suning e #Pif per la cessione dell’Inter per circa un milia… - AmalaTV_ : RT @fcin1908it: Libero – Pif piomba sull’Inter: accordo con Suning da 1 miliardo? Tutti i dettagli - FonzyH : RT @marifcinter: Negli ambienti finanziari si parla di accordo già trovato tra #Suning e #Pif per la cessione dell’Inter per circa un milia… - Max_Alle : RT @marifcinter: Negli ambienti finanziari si parla di accordo già trovato tra #Suning e #Pif per la cessione dell’Inter per circa un milia… -