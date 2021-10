L’attacco a Kongsberg, in Norvegia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un uomo, che i testimoni sostengono fosse armato con arco e frecce, ha ucciso diverse persone: è stato arrestato, non si conoscono ancora i motivi del gesto Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un uomo, che i testimoni sostengono fosse armato con arco e frecce, ha ucciso diverse persone: è stato arrestato, non si conoscono ancora i motivi del gesto

Advertising

MarcoFIORelly : RT @rassegnally: Attacco compiuto con arco e frecce nella cittadina di #Kongsberg, in #Norvegia, a 80 km circa da Oslo. Ci sarebbero più mo… - Fracastellana92 : Secondo un giornale locale, diverse persone sono state anche accoltellate durante l'attacco di #Kongsberg in… - guadaraffa : RT @rassegnally: Attacco compiuto con arco e frecce nella cittadina di #Kongsberg, in #Norvegia, a 80 km circa da Oslo. Ci sarebbero più mo… - iolanda_pitti : RT @rassegnally: Attacco compiuto con arco e frecce nella cittadina di #Kongsberg, in #Norvegia, a 80 km circa da Oslo. Ci sarebbero più mo… - angeliquepoison : RT @rassegnally: Attacco compiuto con arco e frecce nella cittadina di #Kongsberg, in #Norvegia, a 80 km circa da Oslo. Ci sarebbero più mo… -