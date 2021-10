La circolare del Viminale per l'obbligo del green pass nel settore dei porti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - I porti non possono correre il rischio di fermarsi. Ed è polemica per la circolare del Viminale sui controlli, con la quale viene precisato che gli operatori economici del settore portuale, per evitare situazioni "di grave difficoltà" che potrebbero derivare dal mancato possesso della certificazione verde da parte di un consistente numero di dipendenti, "potranno valutare, in autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del green pass da parte dei dipendenti che ne siano sprovvisti". Mettendo a disposizione del eprsonale, viene ulteriormente sottolineato, test molecolari o antigenici rapidi. La precisazione arriva con una circolare, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, e che fa seguito a quella diramata in precedenza. ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Inon possono correre il rischio di fermarsi. Ed è polemica per ladelsui controlli, con la quale viene precisato che gli operatori economici delportuale, per evitare situazioni "di grave difficoltà" che potrebbero derivare dal mancato possesso della certificazione verde da parte di un consistente numero di dipendenti, "potranno valutare, in autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione delda parte dei dipendenti che ne siano sprovvisti". Mettendo a disposizione del eprsonale, viene ulteriormente sottolineato, test molecolari o antigenici rapidi. La precisazione arriva con una, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, e che fa seguito a quella diramata in precedenza. ...

