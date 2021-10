Jason Segel star di Shrinking | la nuova serie dei creatori di Ted Lasso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lacomedy, prodotta per Apple TV+, avrà come protagonistanel ruolo di uno psicoterapeuta.sarà il protagonista dellarealizzata per Apple TV+ e ideata da Bill Lawrence e Brett Goldstein, duo che ha portato al successo Ted. Ladi How I Met Your Mother sarà coinvolta come protagonista e in veste di produttore esecutivo della comedy. La, di cui Apple ha ordinato la produzione di dieci puntate, racconterà la storia di un terapista alle prese con un lutto, interpretato da, che inizia ad andare contro ogni regola e dice ai suoi clienti ...

La nuova comedy Shrinking, prodotta per Apple TV+, avrà come protagonista Jason Segel nel ruolo di uno psicoterapeuta. Jason Segel sarà il protagonista della nuova serie Shrinking realizzata per Apple ...