In 90mila lavoratori senza green pass in Fvg | allarme dal tavolo con i prefetti

Come su Udine, sarà impossibile assicurare a tutti isenza green pass i tamponi nei tempi necessari . In generale, è emersa l'urgenza di monitorare e trovare un percorso specifico per ...Rispetto alla settimana scorsa rimane pressoché stabile la percentuale didella scuola ancora non vaccinati completamente, il 5,82% del totale (rispetto al 5,86 di 7 giorni fa). È quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale ...La situazione è stata fotografata davanti al Prefetto di Udine Massimo Marchesiello in una riunione a cui hanno partecipato tutti gli addetti ai lavori, dalle associazioni di categoria ai sindacati, d ...Boom di prenotazioni in vista dell’obbligo che scatta venerdì. C’è chi fa abbonamenti fino a Natale e strutture che offrono il 5x4 strizzando l’occhio ai no vax ...