Idea Fifa | Israele e Emirati Arabi insieme per i Mondiali di calcio del 2030

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)potrebbe ospitareai Paesi della regione, fra cui gli, ididel. Questa l’che il presidente della, Gianni Infantino, ha ipotizzato con il premier israeliano, Naftali Bennett, in un incontro – il primo tra i due – avvenuto a Gerusalemme. Infantino si trova inper partecipare ad alcune iniziative per la celebrazione a un anno dalla firma degli Accordi di Abramo. All’incontro fra Infantino e Bennett hanno partecipato anche l’ex ambasciatore americano in, David Friedman e l’ex segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin. (Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie ...

