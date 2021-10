I fondi esteri vicini a Forza Nuova che finanziano la propaganda No Vax

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da un fondo londinese al movimento No Vax italiano. Il quotidiano Domani, in un’inchiesta di Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian, ricostruisce come un trust vicino astia finanziando laanti-vaccinista. Si parte dal Saint George Educational Trust, con sede a Londra. Tra il 1999 e il 2000, il parlamento britannnico aveva già portato alla luce i legami tra questo fondo e gli ex terroristi di Terza posizione e dei Nar e ne aveva congelato i conti correnti. Tra i tre i rappresentanti, ci sarebbe Patrizio Nicoletti, ex terrorista di Terza posizione poi migrato in. Il fondo ha un canale Telegram, che si chiama “Catholic Information Hub”. Il 12 ottobre su questo canale compare un appello: «Se i leader della rivolta popolare contro il Green Pass obbligatorio sono stati ...