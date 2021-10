HTC Vive Flow in un leak che svela prezzo, immagini e dettagli del visore VR (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pochi giorni fa sono trapelati dettagli sul visore HTC Vive Flow non annunciato che dovrebbe essere svelato in occasione di un evento giovedì 14 ottobre. Ora sappiamo come appare il dispositivo grazie alle immagini condivise dal leaker Evan Blass, che ha pubblicato attivamente nuove foto nel corso della serata di ieri. Secondo un'immagine in un tweet più recente, il dispositivo costerà $499 e inizierà la spedizione a novembre. Nel complesso, le immagini nel primo tweet di Blass corrispondono a molti dei dettagli riportati da Protocol lunedì, ma danno un'idea molto migliore di come potrebbe essere il dispositivo finale. È difficile dire se le grandi macchie giallastre sulla parte anteriore dell'auricolare saranno trasparenti; ma se ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pochi giorni fa sono trapelatisulHTCnon annunciato che dovrebbe essereto in occasione di un evento giovedì 14 ottobre. Ora sappiamo come appare il dispositivo grazie allecondivise daler Evan Blass, che ha pubblicato attivamente nuove foto nel corso della serata di ieri. Secondo un'immagine in un tweet più recente, il dispositivo costerà $499 e inizierà la spedizione a novembre. Nel complesso, lenel primo tweet di Blass corrispondono a molti deiriportati da Protocol lunedì, ma danno un'idea molto migliore di come potrebbe essere il dispositivo finale. È difficile dire se le grandi macchie giallastre sulla parte anteriore dell'auricolare saranno trasparenti; ma se ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #HTCViveFlow: prezzo, immagini e dettagli in un leak. - Eurogamer_it : #HTCViveFlow: prezzo, immagini e dettagli in un leak. - hwupgrade : Arriva un altro visore prodotto da @htc - e questo sembra decisamente interessante, almeno per gli utenti 'casual'… - telefoninonet : HTC Vive Flow: nuovo visore VR stand-alone, prime immagini e prezzo - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Vive Flow: HTC lancia un nuovo visore VR che punta sulla trasportabilità) è stato pubblic… -