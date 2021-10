Gualtieri: lavoreremo per Expo bellissimo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. – “Candidare Roma all’Expo è stata una scelta giusta. Ho ringraziato la sindaca e naturalmente ci sarà la massima collaborazione perché, adesso che il governo avanza la candidatura, dobbiamo vincere.” “Quindi tutti insieme collaboreremo per vincere la candidatura all’Expo e poi per fare un Expo bellissimo che ci aiuti a riqualificare i parti importanti della nostra città”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centro sinistra Roberto Gualtieri, in visita oggi a Torre Spaccata, nel Municipio VII. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott. – “Candidare Roma all’è stata una scelta giusta. Ho ringraziato la sindaca e naturalmente ci sarà la massima collaborazione perché, adesso che il governo avanza la candidatura, dobbiamo vincere.” “Quindi tutti insieme collaboreremo per vincere la candidatura all’e poi per fare unche ci aiuti a riqualificare i parti importanti della nostra città”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centro sinistra Roberto, in visita oggi a Torre Spaccata, nel Municipio VII. (Agenzia Dire)

Advertising

zazoomblog : Gualtieri: lavoreremo per Expo bellissimo - #Gualtieri: #lavoreremo #bellissimo - Loreto_1910 : RT @DavidSassoli: Con Roberto Gualtieri #Roma tornerà in #Europa. Lavoreremo tutti uniti per questo, come una grande squadra. Per un nuovo… - mikedells : Dite sempre cavolate: lavoreremo per osteggiare Il verme Gualtieri e lo vedrete - Ariachetira : RT @La7tv: A @Ariachetira la soddisfazione di @gualtierieurope e la strategia per il ballottaggio #la7 #lariachetirala7 #amministrative2021… - La7tv : A @Ariachetira la soddisfazione di @gualtierieurope e la strategia per il ballottaggio #la7 #lariachetirala7… -