Green pass obbligatorio, Confindustria vuole chiedere i danni ai lavoratori che non lo hanno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . In un documento di Confindustria viene fatto un ragionamento chiaro sui lavoratori senza Green pass, soprattutto alcune categorie particolari: “E? evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, ricadendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilita? per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali – si legge – legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni”. Insomma, non solo sospensione e stop allo stipendio per i lavoratori che non hanno il Green pass. Le imprese minacciano conseguenze più serie. Se un lavoratore non ha il Green pass danneggia l’azienda. Se danneggiata, l’azienda può rivalersi sui di lui ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . In un documento diviene fatto un ragionamento chiaro suisenza, soprattutto alcune categorie particolari: “E? evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, ricadendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilita? per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali – si legge – legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei”. Insomma, non solo sospensione e stop allo stipendio per iche nonil. Le imprese minacciano conseguenze più serie. Se un lavoratore non ha ildanneggia l’azienda. Se danneggiata, l’azienda può rivalersi sui di lui ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - GabbianoLiberty : RT @Smartitina: Facoltà di filosofia, Unibo, lezione sospesa perchè si scopre che una ragazza, Silvia, è senza green pass. È qualcosa di g… - PioRocchi : RT @borghi_claudio: Giusto per sapere prima: venerdì parte l'assurdo green pass per il lavoro. Non voglio parlare dei disagi e dei danni ma… -