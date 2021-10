Forza Nuova, Lamorgese oggi alla Camera per Question Time (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà oggi, nel corso del Question Time delle 15 in aula alla Camera dei deputati, a una interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.La ministra, che riferirà il 19 ottobre in aula sui fatti di sabato a Roma e Milano, risponderà oggi ad un’interrogazione del capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra dell’Interno, Luciana, risponderà, nel corso deldelle 15 in auladei deputati, a una interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive.La ministra, che riferirà il 19 ottobre in aula sui fatti di sabato a Roma e Milano, risponderàad un’interrogazione del capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida.

