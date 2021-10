Forza Nuova e i no green pass: “Trust fondato dal leader Fiore finanzia associazione no vax”. Gli studi citati anche in Aula dal centrodestra (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’infiltrazione dei gruppi di estrema destra nella protesta No Vax e No green pass, culminata sabato scorso nell’assalto alla sede della Cgil a Roma, era emersa palesemente ormai a più di un anno fa, con gli scontri sempre nella Capitale tra la polizia e i manifestanti che avevano violato le restrizioni per il contenimento della pandemia. Proprio nell’autunno scorso, tra il 27 e il 30 novembre, l’associazione Vicit Leo riceveva 33mila euro dal Saint George Educational Trust di Londra. Lo rivela il quotidiano Domani, spiegando che quel Trust è stato fondato nel 1995 da Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova. L’associazione invece, scrive sempre Domani, promuove gli studi no vax. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’infiltrazione dei gruppi di estrema destra nella protesta No Vax e No, culminata sabato scorso nell’assalto alla sede della Cgil a Roma, era emersa palesemente ormai a più di un anno fa, con gli scontri sempre nella Capitale tra la polizia e i manifestanti che avevano violato le restrizioni per il contenimento della pandemia. Proprio nell’autunno scorso, tra il 27 e il 30 novembre, l’Vicit Leo riceveva 33mila euro dal Saint George Educationaldi Londra. Lo rivela il quotidiano Domani, spiegando che quelè statonel 1995 da Roberto, ildi. L’invece, scrive sempre Domani, promuove glino vax. Non ...

