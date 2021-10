E’ stata la stella della prima edizione di Amici: oggi la sua vita è così (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ stata una vera stella della prima edizione di Amici: oggi, a distanza di vent’anni da quell’esperienza, la sua vita è così. In ventuno edizione, la scuola di Amici di Maria De Filippi ha contruibuito a formare tantissimi talenti. Nel talent show di canale 5 sono nati i talenti di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’una veradi, a distanza di vent’anni da quell’esperienza, la sua. In ventuno, la scuola didi Maria De Filippi ha contruibuito a formare tantissimi talenti. Nel talent show di canale 5 sono nati i talenti di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

Raiofficialnews : “La mia stella polare è sempre stata una: io non potevo rinunciare a fare concerti e a vivere quell’esperienza. Ave… - AncheIo2 : @FerzanOzpetek Perché è nata una stella??? Lei lo era già, è stata solo una conferma. Sono felice di questo suo successo, tanto Un abbraccio - SavinoAgostinoo : @Soraya31653571 Non ho parole per ringraziarti le tue parole I tuoi discorsi mi hanno fatto crescere anche se una c… - MyriamC94 : Stella codice fiscale che ha visto un altro GF.. se fosse stata la cocca di Signorini non avremmo passato mesi e me… - giulypiry : RT @delilahmoon17: @giulypiry @flc_crea @Valeflo11 @Stella_Torraco @ciuchino66 @FpCgilNazionale @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial… -