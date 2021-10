Coronavirus | 2 772 contagi in un giorno | il tasso di positività sale all’1% ieri 0 | 8% Sono 37 i decessi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il bollettino del 13 ottobre 202137 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore., 13 ottobre, ne erano stati conteggiati 49. Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 131.421. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +2.772 positivi. Il totale degli attualmente positivi è di 80.451, mentre4.707.087 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali2.552 i pazienti ricoverati con sintomi.367 quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 19 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 77.532 seguono un regime di isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi ...

Un'infermiera durante un tampone per individuare il- Ansa . Sono 2.i positivi ai test per ilindividuati in Italia nelle ultime 24 ore del 12 ottobre, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 2.Covid, il bollettino dei contagi di oggi mercoledì 13 ottobre: sono 2.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...e antigenici per il...Il bollettino coronavirus del 13 ottobre segnala 2.772 nuovi positivi, 37 morti, ancora in calo i ricoveri e le terapie intensive.Covid: in provincia di Como ci sono 11 nuovi casi, 10 in quella di Lecco e 4 in quella di Sondrio. Sono 2.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del ...